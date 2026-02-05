L'Italia indaga su un uomo di 80 anni per il presunto "turismo da cecchini" a Sarajevo

HQ

I procuratori italiani hanno messo sotto indagine un uomo di 80 anni per accuse secondo cui stranieri avrebbero pagato per sparare ai civili durante l'assedio di Sarajevo negli anni '90, hanno riferito mercoledì fonti con conoscenza diretta del caso (tramite Reuters). L'uomo, ex camionista che vive vicino alla città settentrionale di Pordenone, è il primo sospettato identificato in un'inchiesta avviata dai procuratori di Milano lo scorso anno.

L'indagine si concentra sulle affermazioni secondo cui ricchi stranieri avrebbero partecipato al cosiddetto "turismo da cecchino" durante la guerra bosniaca del 1992-95, presumibilmente pagando le forze serbo-bosniache per permettere loro di sparare contro civili da posizioni che dominano Sarajevo. Il sospetto, che non è stato identificato, affronta diversi capi d'accusa di omicidio premeditato aggravato da motivi di basso livello, anche se i pubblici ministeri non hanno chiarito se sia accusato di coinvolgimento diretto in omicidi o di fornire supporto logistico.

Circa 11.000 civili furono uccisi durante l'assedio di Sarajevo, molti dei quali a causa di bombardamenti e fuoco di cecchini. L'inchiesta italiana è stata stimolata da un reclamo legale presentato dal giornalista e romanziere Ezio Gavazzeni, che ha dichiarato di essersi ispirato al documentario del 2022 Sarajevo Safari. L'indagine, avviata nel novembre 2025, ha suscitato speranze tra i sopravvissuti che i responsabili possano finalmente essere ritenuti responsabili...