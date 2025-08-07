HQ

Le ultime notizie sull'Italia . Il paese europeo ha annunciato l'intenzione di collegare una delle sue regioni più grandi alla terraferma. E' stato rivelato un progetto che prevede la costruzione di un ponte sospeso che collegherà l'isola di Sicilia con la regione Calabria, un piano che vedrà la spesa di ben 13,5 miliardi di euro per vederlo completato.

Secondo BBC News, il progetto è soprannominato Messina Bridge, ed è in realtà un progetto che è stato in cantiere per un po' di tempo, spesso abbattuto a causa del suo costo, dei danni ambientali, della sicurezza e dei timori di ingerenza mafiosa. Tuttavia, ora è stato approvato da Roma, con l'intenzione di vedere il ponte estendersi fino a 3,3 chilometri tra due torri di 400 metri che sosterranno due linee ferroviarie e tre corsie di traffico su entrambi i lati.

Al fine di sostenere il costo del progetto, Roma vuole classificare il ponte come spesa militare, in modo da poter completare la costruzione e registrarlo come parte del suo mandato del 5% del PIL destinato alla spesa della NATO, come richiesto dall'organizzazione.

Si dice che l'obiettivo sia quello di terminare la costruzione entro il 2032 o il 2033 e che il progetto potrebbe creare fino a 120.000 posti di lavoro ogni anno, stimolando al contempo la crescita economica nelle regioni. La preoccupazione con la costruzione è che metterebbe a dura prova l'ambiente locale, qualcosa con cui la Sicilia già lotta a causa della regolare siccità.