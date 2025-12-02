L'Italia intende estendere aiuti militari all'Ucraina, secondo un documento governativo

HQ

L'Italia si sta preparando ad approvare un decreto parlamentare che le consente di continuare a fornire equipaggiamento militare all'Ucraina, ha rivelato un documento governativo martedì (tramite Reuters).

Dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, l'Italia ha autorizzato 12 pacchetti di aiuti militari, inclusi sistemi di difesa aerea SAMP/T. La Primo Ministro Giorgia Meloni ha promesso sostegno a Kiev fino alla fine della guerra, anche se le tensioni all'interno della sua coalizione conservatrice sono aumentate riguardo a ulteriori spedizioni.

Il documento non specificava la durata della proroga. I decreti precedenti consentivano spedizioni di armi per un anno senza richiedere l'approvazione parlamentare per ogni consegna. Il decreto sarà discusso in una riunione pre-gabinetto mercoledì, con la data finale di approvazione del gabinetto ancora da fissare.