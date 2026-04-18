L'Italia ospiterà un nuovo torneo ATP 250 prima di Wimbledon nel 2028

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L'Italia aggiungerà un nuovo Torneo ATP al calendario. Oltre all'Italian Open a Roma, parte della stagione su terra battuta che porta al Roland Garros, e classificata come Masters 1.000 dal 1990, avranno un torneo ATP 250 su erba prima di Wimbledon, a partire dal 2028.

Il torneo sostituirà gli European Open, che si sono svolti tra il 2016 e il 2024 ad Anversa, Belgio, e trasferiti a Bruxelles nel 2025. Si svolge su campi in duro al coperto a ottobre e tornerà dal 19 al 25 ottobre 2026. Il 2027 sarà la sua ultima edizione, poiché il torneo scomparirà e al suo posto nascerà un nuovo torneo ATP 250 in Italia, che si terrà all'inizio di giugno, un riscaldamento prima di Wimbledon.

Non è stata annunciata la sede per quel nuovo torneo ATP 250. Secondo il presidente della federazione italiana di tennis, Angelo Binaghi, tramite Associated Press, c'è ancora tempo per decidere dove giocarlo, ma ha considerato di farlo a Milano, allo stadio di calcio di San Siro, sottolineando che il Madrid Open utilizzerà lo Stadio Bernabéu come campo di allenamento per il Madrid Open più avanti questo mese.

L'Italia detiene inoltre attualmente i diritti per ospitare le finali di Coppa Davis a Bologna fino al 2027 e le ATP Finals a Torino fino al 2030.