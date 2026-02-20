L'Italia pesa l'aggiunta di 100.000 soldati in una grande espansione delle forze armate
La proposta del ministero della difesa porterebbe il personale a 275.000 entro il 2044.
Il ministero della difesa italiano sta valutando di aumentare le dimensioni delle sue forze armate di oltre il 60% nei prossimi 18 anni, secondo un documento consultato da Reuters, in quella che segnerebbe una delle espansioni militari più significative del paese negli ultimi decenni.
La proposta, presentata al Ministro della Difesa Guido Crosetto, raccomanda di aumentare il personale combinato tra esercito, marina e aeronautica a 275.000, rispetto ai circa 170.000 attuali. La cifra includerebbe una forza di riserva di 15.000 uomini. Si prevede che il piano costituirà la base per una più ampia riforma delle forze armate, prevista per la presentazione entro la fine di marzo.
Se approvato dal parlamento, l'aumento sarebbe gradualmente introdotto fino al 2044. I costi del personale aumenterebbero da circa 8,8 miliardi di euro a quasi 15 miliardi di euro all'anno, con una spesa aggiuntiva totale stimata intorno ai 6 miliardi di euro nel periodo.
Le discussioni avvengono mentre i membri della NATO affrontano una crescente pressione per aumentare la spesa per la difesa. Attualmente l'Italia destina poco più del 2% del PIL alla difesa, secondo le stime della NATO, ben al di sotto del nuovo obiettivo del 5% concordato dall'alleanza. Il Primo Ministro Giorgia Meloni si è promesso di raggiungere questo traguardo entro il 2035, anche se la proposta probabilmente incontrerà opposizione interna da parte di molti che sostengono che i fondi dovrebbero dare priorità a sanità e istruzione...