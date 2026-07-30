L'Italia prevede di chiudere l'area Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria di Ceuta

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La crisi migratoria a Ceuta, un'enclave spagnola sulla costa del Marocco, ha provocato ogni tipo di reazione politica... e persino una crisi diplomatica tra Spagna e Italia. Giorgia Meloni, primo ministro italiano, ha dichiarato giovedì sera che adotteranno "misure straordinarie" che includeranno la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, costringendo i viaggiatori spagnoli a portare con sé i passaporti e a passare attraverso ulteriori misure di frontiera.

Il Primo Ministro di estrema destra sostiene che le immagini mostrano che "l'immigrazione illegale incontrollata rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei" e che, dopo una discussione con il Ministro dell'Interno italiano, "interverranno con misure straordinarie per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, inclusa la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna."

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha concordato anche la chiusura dello spazio Schengen alla Spagna, collegando gli eventi di Ceuta (fortemente sospettati siano stati orchestrati dal governo marocchino, con il sostegno degli Stati Uniti, come strumento politico per aumentare la pressione sulla Spagna a seguito di un recente accordo commerciale tra Spagna e il paese rivale del Marocco, l'Algeria) alla decisione del governo spagnolo di "concedere la cittadinanza a oltre 500.000 persone immigrati irregolari" secondo Tajani, cosa che non è accaduta: tra aprile e giugno 2026, il governo spagnolo, come misura straordinaria, ha concesso ai migranti in situazioni irregolari il diritto di risiedere e lavorare per un anno e di accedere ai servizi sociali e sanitari, ma non ha concesso loro la cittadinanza spagnola.

Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha convocato l'ambasciatore italiano per discutere la situazione. Anche di notte, centinaia di marocchini cercano di attraversare il confine a Ceuta e ora anche a Melilla. Almeno 10 migranti sono morti al momento della stesura.