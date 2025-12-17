L'Italia prevede un investimento di 2,4 miliardi di euro per l'aggiornamento delle fregate

HQ

Il governo italiano ha chiesto al parlamento di approvare un investimento di 2,4 miliardi di euro per mantenere e modernizzare la propria flotta di fregate nei prossimi 15 anni, secondo un documento parlamentare (via Reuters).

Il programma, che si svolge fino al 2039, si concentra sulla manutenzione, il supporto logistico e gli aggiornamenti di metà vita delle fregate classe FREMM italiane, mentre Roma aumenta gradualmente la spesa per la difesa per raggiungere obiettivi NATO più elevati. I funzionari affermano che l'investimento è fondamentale per garantire che la marina possa continuare a monitorare e proteggere le aree marittime di interesse nazionale.

Le navi da guerra FREMM sono progettate congiuntamente dai Fincantieri italiani e dal Gruppo Navale francese. Le commissioni per la difesa del Parlamento devono approvare il piano entro il 12 gennaio. Nel frattempo, i partiti di opposizione hanno criticato la mossa, sostenendo che l'aumento della spesa militare avviene a scapito dei servizi sociali.