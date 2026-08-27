L'Italia ritira il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino, ma Cannavaro lo sostiene

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L'Italia è stata l'ultimo paese a ritirare esplicitamente il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino. "La Federazione Calcistica Italiana (FIGC) ha deciso di ritirare il suo sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alle elezioni presidenziali FIFA previste per marzo 2027."

"Questa decisione intende esprimere in modo chiaro e trasparente la posizione della FIGC, in pieno accordo con l'UEFA e il suo presidente, Aleksander Čeferin, riguardo alle recenti iniziative promosse dal Presidente della FIFA riguardo alla governance e allo sviluppo delle competizioni internazionali."

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha aggiunto che continueranno a collaborare con la UEFA e altre federazioni europee "per promuovere una visione del calcio basata sul merito, la solidarietà, la sostenibilità e la centralità dei tifosi". "Ci riconosciamo in un modello di dialogo, ascolto e responsabilità condivisa che finora ha permesso al calcio di crescere, innovare e contemporaneamente difendere i suoi principi fondanti."

Tuttavia, il boicottaggio che la UEFA aveva minacciato contro tutte le competizioni FIFA è destinato ad essere abbandonato, poiché sei paesi europei parteciperanno alla Coppa del Mondo Under-20 femminile in Polonia tra il 5 e il 20 settembre, inclusa l'Italia.

Infantino perde ufficialmente un altro voto per lui nelle prossime elezioni FIFA di marzo 2027. Il mondo del calcio è diviso, con UEFA, CONCACAF (Nord e Centro America) e AFC (Asia) schierati contro Infantino, ma CAF (Africa) e CONMEBOL (Sud America) sostengono Infantino, anche se alla fine ciascuno paese ha un voto indipendente.

Infatti, una delle figure chiave del calcio italiano, Fabio Cannavaro, vincitore del Mondiale con l'Italia, si è unito a un gruppo di calciatori che hanno espresso sostegno a Infantino, principalmente dall'America Latina, tra cui anche i brasiliani Cafu e Roberto Carlos, gli argentini Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso, il colombiano Ivan Ramiro Cordoba e il messicano Jared Borgetti.