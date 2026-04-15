L'Italia sospende il patto di difesa con Israele in mezzo all'aumento delle tensioni mediorientali

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Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione di un accordo di cooperazione in materia di difesa di lunga data con Israele, segnalando un cambiamento nelle relazioni tra i due alleati.

La decisione segue le crescenti tensioni riguardo alle azioni militari israeliane in Libano, nonché a un episodio in cui le forze israeliane hanno sparato colpi di avvertimento vicino alle truppe italiane schierate nell'ambito di una missione ONU.

Meloni ha detto che il governo avrebbe fermato il rinnovo automatico dell'accordo, firmato originariamente nel 2003, sottolineando che Roma agirà quando non sarà d'accordo con i suoi partner.

Questa mossa segna un notevole riposizionamento per l'Italia, che tradizionalmente è stata uno degli alleati più stretti di Israele in Europa. Arriva anche poco dopo che Meloni ha pubblicamente criticato Donald Trump.

I funzionari israeliani hanno minimizzato l'impatto, osservando che l'accordo era in gran parte simbolico e non avrebbe influito sulla sicurezza del paese.