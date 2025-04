Lite Moments Globe

Sta iniziando a fare un po' più caldo fuori, e il sole indica solo occasionalmente che possiamo effettivamente rimanere relativamente sedentari all'aperto per più di... beh, pochi minuti. Significa anche che stiamo togliendo le coperte dai nostri mobili da giardino e ci stiamo preparando per quella che si spera sarà un'estate calda.

In realtà l'ho fatto io stesso - certo, dobbiamo levigare la nostra terrazza, comprare un nuovo barbecue e in generale prepararci per il periodo dell'anno in cui la porta del patio è sempre aperta e i nostri ragazzi si alternano costantemente tra interno ed esterno, preferibilmente nelle ore serali.

È in previsione di un'impostazione del genere che di recente ho appeso un paio di luci Moments da Lite, una catena luminosa di 14 metri con lampadine da 50 centimetri, che costa una frazione di quello che Hue, ad esempio, fa pagare per questo tipo di luce - stiamo parlando di circa £ 52 per la catena testata.

Per questo si ottiene una catena abbastanza lunga in cui ogni luce è certificata IP65, il che significa che possono resistere alla maggior parte delle condizioni atmosferiche. E funzionano sia con Google Home (e quindi con il controllo vocale tramite Google Assistant ) che con Amazon Alexa. Non ci sono IFTTT, Thread o Matter, standard aggiornati per garantire la funzionalità in una gamma più ampia di case intelligenti, e non c'è nemmeno Apple HomeKit, ma ad essere onesti, Google Home è sufficiente per me in quanto rimane l'ecosistema più robusto.

Annuncio pubblicitario:

C'è anche un microfono integrato, che è indipendente dalla piattaforma. Non ascolta attraverso il software servizi musicali specifici, ma si limita ad "ascoltare" qualsiasi musica stia suonando e crea cambiamenti di luce basati principalmente sul ritmo. È un'implementazione abbastanza rudimentale e l'effetto è sottile, ma è comunque una funzionalità per pochissimi soldi e, ad essere onesti, non mi aspettavo molto di più della luce a comando vocale a questo prezzo.

L'app Lite è piuttosto convincente. Ci sono 64 milioni di combinazioni di colori e puoi personalizzare sia il colore che la luce, impostare timer e creare automazioni. Inoltre, la luce rispondeva sempre all'attivazione vocale tramite Google e non era mai lenta a rispondere dopo che l'ho accesa con il mio cellulare.

L'unico aspetto negativo è che, anche se la catena è lunga 14 metri, c'è un metro tra ogni lampadina, quindi in linea di principio si ottengono solo 15 sorgenti luminose. Questo può creare un effetto piuttosto scarso in giardino, ed è difficile da risolvere subito dopo a meno che non si infilino diversi Lite Moments uno accanto all'altro, il che sembra essere uno spreco. Potrebbe quindi essere stata un'idea far pagare un po' di più per la catena leggera e poi posizionare una sorgente ogni 50 centimetri.

Annuncio pubblicitario:

Altrimenti, è difficile trovare difetti nella funzionalità, nell'alimentazione o nel controllo delle app e, se stai utilizzando Google o Alexa, è sicuramente consigliato come alternativa degna ed economica ai giganti affermati.