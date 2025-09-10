Little Nightmares 3 Anteprima: Supermassive canalizza Tarsier in questo accogliente threequel horror

HQ

Ottobre, a quanto pare il mese dell'orrore, si sta avvicinando e abbiamo alcune storie spaventose da aspettarci, incluso il terzo capitolo della serie Little Nightmares. Bandai Namco ci ha invitato a giocare un po' del nuovo titolo a Astralis Nexus vicino a Tivoli a Copenhagen. Non è un caso che la parte che abbiamo avuto modo di provare si svolga in un parco divertimenti, anche se non così accogliente.

Little Nightmares 3 è il primo gioco della serie non sviluppato da Tarsier Studios a Malmö. Invece, Supermassive Games è al timone, e la grande domanda è se il terzo capitolo possa essere all'altezza della reputazione dei suoi predecessori. Il genere horror non è estraneo a Supermassive; Dopotutto, hanno un'intera serie di giochi horror, tra gli altri, nella serie The Dark Pictures Anthology, ma il loro approccio è significativamente diverso da Little Nightmares. Durante le due ore che abbiamo avuto a disposizione con il gioco, tuttavia, è diventato subito chiaro che la reputazione della serie sembra essere in buone mani e la sua identità è intatta.

Come nei giochi precedenti, si gioca come bambini in Little Nightmares 3. Nel secondo gioco, c'era un amico che ti seguiva, e lo fai anche nel terzo gioco. La differenza è che un altro giocatore può prendere il controllo del ragazzino Low, mentre tu giochi nei panni di Alone, una bambina in tuta da lavoro, treccine e maschera. L'intero gioco può essere giocato in cooperativa, ma se preferisci giocare da solo, il gioco prende il sopravvento e controlla Low. Non abbiamo avuto l'opportunità di testare quanto sia buona l'intelligenza artificiale se vuoi giocare da solo, quindi dovremo aspettare una risposta, ma d'altra parte è stata un'esperienza eccellente giocare con qualcun altro.

La parte che abbiamo avuto modo di provare è durata ben due ore e si svolge intorno alla metà del gioco. Qui, i due bambini si ritrovano in un tetro ma ancora funzionante parco divertimenti. L'atmosfera è perfetta, e se eravate nervosi sul fatto che Supermassive sarebbe stato in grado di catturare lo stesso stato d'animo di Tarsier, potete stare tranquilli. Da quello che abbiamo visto, sembra che possano. Forse un po' troppo bene, dato che il gioco non ha preso nuove direzioni sorprendenti. A parte l'introduzione della cooperativa, sembra che sarà il Little Nightmares che conosciamo, ma è così che ci piace, quindi non c'è un grande bisogno di innovazione.

L'introduzione della modalità cooperativa in un gioco non è sempre una buona cosa, ma Little Nightmares è l'ideale per questa aggiunta, e ha funzionato molto bene nella demo. Ho giocato con un collega finlandese, ed entrambi siamo stati d'accordo sul fatto che ci siamo subito divertiti di più che in Little Nightmares 2. Insieme, dovevamo trovare la nostra strada attraverso questo parco divertimenti infestato dai fantasmi con un buon mix di puzzle. Abbiamo dovuto lavorare insieme ed entrambi gli attori hanno dovuto essere attivi e fare la loro parte per trovare una soluzione. La costruzione dei puzzle significava che un giocatore non poteva semplicemente portare l'altro. Il parco divertimenti in sé è suggestivo e inquietante, ma in quel modo un po' accogliente che fornisce il contrasto unico che definisce Little Nightmares. I bambini sembrano così dolci e innocenti che risvegliano un forte istinto di cura, e l'inquietudine deriva in gran parte da questo aspetto. Ci sono spaventi improvvisi, ma niente di violento. D'altra parte, è molto inquietante dover sgattaiolare oltre una creatura addormentata che divorerà i bambini se la svegli.

Come qualcosa di nuovo, i due bambini hanno delle armi. Low ha un arco e Alone ha una chiave inglese. Tuttavia, questo non significa che il gioco si concentrerà sul combattimento. Nella demo, dovevamo fuggire molto più spesso di quanto dovessimo combattere, e se eravamo costretti a combattere, era necessario cooperazione e coordinamento. In una sezione, Low doveva sparare le teste di alcune bambole, dopo di che Alone doveva schiacciarle martellandole con la chiave inglese. Perché questo riuscisse, uno doveva attirare la bambola per inseguirli, mentre l'altro doveva essere in grado di colpirla con l'arco. Una volta che la testa è stata colpita, l'attenzione della bambola si è spostata e l'altra ha dovuto spaccare la testa prima che Low fosse catturata. In generale, questo è un buon esempio di come funziona la modalità cooperativa nel gioco. Bisogna parlare e lavorare insieme sia sotto stress che di fronte a sfide più difficili, come aprire una porta.

Al momento del rilascio, Bandai Namco ha annunciato che rilascerà anche un pass amico, simile a quello che conosciamo dai giochi di Hazelight, più recentemente Split Fiction. Ciò significa che puoi giocare con un amico senza doverlo convincere ad acquistare prima il gioco. Questa è una cosa molto positiva, in quanto sembra che la forza di Little Nightmares 3 risieda proprio nel poter giocare con un amico. Come accennato, non ci è stato permesso di provare com'è giocare con l'IA e Little Nightmares 2 dimostra che può funzionare bene, ma penso che ti mancherà avere qualcuno con cui parlare lungo la strada. Sfortunatamente, il pass amico non funziona su tutte le piattaforme, poiché il cross-platform non è affatto supportato e non puoi nemmeno giocare in cooperativa locale.

Due ore in compagnia di Little Nightmares 3 non erano molte, ma sono state sufficienti per dimostrare che i fan hanno qualcosa da aspettarsi. L'atmosfera e lo stile sono perfetti. L'introduzione di nuove funzionalità è sottile, ma ci sono e, soprattutto, la modalità cooperativa sembra funzionare davvero bene. Se l'intero gioco riesce a tenere il passo con la demo, ci sono buone probabilità che Little Nightmares 3 sia il tuo accogliente gioco horror per ottobre.