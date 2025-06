Little Nightmares 3 ottiene la data di uscita, con una Enhanced Edition già disponibile per i pre-ordini

HQ

Little Nightmares 3 ha saltato il Summer Game Fest, ma Bandai Namco ha sicuramente avuto molto da mostrare su questa popolare serie in una vetrina digitale martedì sera. Il grande annuncio è stato che la data di uscita di Little Nightmares 3, ora sviluppato da Supermassive Games, arriverà il 10 ottobre su tutte le piattaforme: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Non solo, hanno anche annunciato Little Nightmares: Enhanced Edition, un remaster del primo gioco con una grafica migliore, fino a 4K e 60 FPS, nuovi effetti di luce... che verrà lanciato anche il 10 ottobre, su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e PC. Se possiedi già l'originale Little Nightmares in digitale, potrai passare gratuitamente all'Enhanced Edition. tranne che nelle piattaforme Nintendo.

La notizia migliore è che, se preordini Little Nightmares 3, puoi già giocare a Little Nightmares Enhanced Edition in questo momento e gratuitamente... solo su PS5, Xbox Series X/S e PC, escluso nuovamente Switch 2.

Infine, Bandai Namco ha anche rivelato un nuovo titolo, Little Nightmare VR: Altered Echoes. Non sono state fornite piattaforme o date di uscita per quel titolo.