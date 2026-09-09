LIV Golf dichiara bancarotta, alcuni giocatori devono ancora milioni in premi

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LIV Golf è in grossi guai: la lega privata di golf creata per competere con il PGA Tour ufficiale, che ha attirato molti golfisti di alto profilo quando si è tenuto per la prima volta nel 2022, ha presentato istanza di protezione fallimentare presso un tribunale del New Jersey, il che significa che sospende temporaneamente il suo debito, che supera i 500 milioni di dollari.

I manager di LIV Golf stanno cercando di ristrutturare la lega di golf e il ritorno nel 2027 (anche se con una versione molto più breve e ridotta della lega) con un nuovo investitore, BC Partners. Tutto stava andando liscio fino a quando il Public Investment Fund (PIF) in Arabia Saudita, i loro principali investitori, ha deciso di smettere di finanziarlo, perché intende cambiare strategia di investimento.

La presentazione del Capitolo 11 rivela che, tra le passività che variano tra 500 milioni e 1 miliardo di dollari, LIV Golf deve almeno 45 milioni di dollari a giocatori attuali ed ex. La somma più grande è dovuta al tre volte campione di LIV Golf Jon Rahm, 7,5 milioni di dollari; anche ad altri giocatori sono debiti come Bryson DeChambeau (5,7 milioni), Dustin Johnson (5,5 milioni di dollari) e Cameron Smith (4,8 milioni), come riportato da BBC Sport.

E poiché l'azienda è in bancarotta, i contratti con i giocatori non sono più validi e sono liberi di allontanarsi dalla competizione e tornare al PGA (rischiando sanzioni da parte della PGA se lo fanno per aver lasciato il PGA), anche se alcuni giocatori, incluso Rahm, forse aspettandosi che ciò accadesse, avevano già firmato una "tregua" con il PGA European Tour.