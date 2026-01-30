Liv Morgan pensa che dovrebbe essere la superstar di copertina di WWE 2K26

Questa settimana c'è stata una tavola rotonda estesa sull'ultima puntata della serie WWE, WWE 2K26 per essere precisi, un evento in cui Liv Morgan ha deciso di coinvolgersi, in modo vero nel wrestling. Non era del tutto soddisfatta delle copertine di quest'anno WWE 2K26 e quindi ha avuto un suo suggerimento, che potete vedere qui sotto.

Che ne pensi? Quale wrestler vorresti vedere sulla copertina dell'inevitabile WWE 2K27 del prossimo anno? Forse è una leggenda scomparsa, una star attuale, o è semplicemente il momento di Liv Morgan?