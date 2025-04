Live-action How To Train Your Dragon 2 confermato per il 2027

Universal sembra credere davvero nell'adattamento live-action di Dragon Trainer, dato che ha già confermato un sequel, in uscita l'11 giugno 2027.

La notizia è stata confermata da Universal al CinemaCon (tramite The Hollywood Reporter). Uscirà solo due anni dopo il primo live-action How to Train Your Dragon, che arriverà sui nostri schermi il 13 giugno di quest'anno.

Rivisitando l'adattamento dei romanzi originali di Cressida Cowell, il live-action How to Train Your Dragon sembra prendere molta più influenza dai film d'animazione della DreamWorks che dai libri stessi, il che significa che possiamo probabilmente aspettarci che il secondo film live-action segua una storia simile. Il 2014How To Train Your Dragon 2 ha visto Hiccup dover impedire a un cattivo malvagio di controllare un esercito di draghi, il che per la versione live-action probabilmente significa molto più CGI speso per i draghi.