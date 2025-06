Liver King arrestato dopo aver fatto minacce "terroristiche" nei confronti di Joe Rogan

HQ

Il Liver King è stato arrestato. Conosciuto ufficialmente come Brian Johnson, l'influencer è diventato famoso per la sua dieta immensamente e spesso grottescamente carnivora, composta in gran parte da carne cruda di ogni tipo. Anche se questo potrebbe essere sufficiente per alcuni per sperare in un arresto, la polizia lo ha invece preso in custodia a seguito di quelli che sono considerati commenti "terroristici" fatti nei confronti del podcaster e comico Joe Rogan.

Sì, in una bizzarra svolta degli eventi, Liver King è stato arrestato in seguito alla condivisione di "minacce terroristiche" sul suo account Instagram nei confronti di Rogan, qualcosa contro cui il Dipartimento di Polizia di Austin in Texas ha preso provvedimenti considerando che i due individui non si sono mai incontrati prima.

Per quanto riguarda ciò che è stato detto specificamente, Variety osserva che Liver King ha postato sul suo Instagram un video in cui ha chiamato Rogan e ha detto: "Da uomo a uomo, sto litigando con te. Non ho alcun allenamento nel jiu-jitsu, sei cintura nera, dovresti smantellarmi. Ma sto litigando con te. Le tue regole, verrò da te, quando sarai pronto."

Rogan non ha commentato la situazione, ma il rapporto della polizia afferma che "gli investigatori hanno contattato il signor Rogan, che ha dichiarato di non aver mai avuto alcuna interazione con Johnson e di considerare i post minacciosi".

