Liverpool rivela la scultura in memoria di Diogo Jota e André Silva che sarà collocata ad Anfield

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La scorsa estate, una tragedia impensabile colpì il Liverpool FC quando Diogo Jota e suo fratello André Silva morirono in un incidente d'auto in Spagna. Numerosi tributi furono resi dal Liverpool, dalla nazionale portoghese, così come da altre squadre rivali per mostrare il loro rispetto.

Oggi, il club inglese ha rivelato le prime immagini della nuova scultura che sarà collocata allo stadio di Anfield, in memoria dei due fratelli, 28 e 25 anni, deceduti il 3 luglio. Il memoriale si chiama 'Forever 20', in riferimento al numero 20 di Jota, un numero di maglia che è stato poi ritirato.

La scultura rappresenta un cuore, un tributo alla celebrazione del gol di Jota, ma vista da angolazioni diverse rivela anche i numeri 20 e 30, i loro numeri sulle maglie. La scultura presenta anche il testo della canzone di Jota, cantata dai tifosi in ogni partita al 20° minuto.

La scultura soggherà su un basamento in pietra con parete di Granby Rock, inciso al laser con una dedica a entrambi i fratelli, e incorporato nel basamento stesso molti dei tributi fisici lasciati ad Anfield, inclusi riferimenti alle loro vite oltre il football, come un controller per videogiochi.

La scultura sarà collocata in futuro, al 97 di Avenue, luogo dove migliaia di tributi furono collocati dopo la loro tragica scomparsa.