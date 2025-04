Llama Lane svela l'ingrediente segreto per l'industria videoludica svedese di grande successo

HQ

Quando si tratta di cultura popolare, la Svezia è forse meglio conosciuta per la sua scena musicale, sede di innumerevoli delle più grandi band e artisti del mondo, nonché di produttori che hanno contribuito a creare ed elevare star globali. Ma il fatto è che oggi la Svezia è almeno altrettanto brava nei giochi, con molti sviluppatori di fama mondiale che vendono enormi quantità di giochi.

Allora, qual è il segreto dietro tutto questo? Durante DevGAMM, abbiamo colto l'occasione per chiedere a Lars Håhus, capo di Llama Lane, le sue opinioni sull'argomento:

"Sono molto orgoglioso di far parte dell'ecosistema svedese e della scena svedese degli sviluppatori di giochi. Ci siamo distinti per un bel po' di anni. La densità di talenti in Svezia è davvero... Ci sono così tanti sviluppatori di talento.

"E da Malmö all'estremo nord, ci sono così tante persone che creano giochi fantastici. Penso che quello che abbiamo visto in Svezia e che ci ha avvantaggiato sia stato che le persone che hanno avuto successo nel creare giochi che hanno fatto soldi e che in realtà hanno ricavato un po' di soldi da questo e sono diventate relativamente ricche, che stanno reinvestendo nell'industria perché lo vogliono. Perché hanno a cuore l'industria".

L'amore per il mondo dei videogiochi fa sì che gli sviluppatori e gli editori reinvestano nel settore, dice, e dice che questo porta a una spirale positiva in cui il successo porta al successo:

"Ancora una volta, amano i giochi e così via, ma si preoccupano dell'ecosistema. Si preoccupano del clima di gioco svedese. E poi vediamo che vengono fondati altri studi.

"Vengono realizzati altri giochi. L'anzianità delle persone è sostanzialmente in aumento. Abbiamo sempre più sviluppatori davvero talentuosi. E questo crea davvero questo motore di molti giochi davvero fantastici prodotti in Svezia".

Un'altra cosa che sottolinea è il fatto che non ci sono finanziamenti governativi per i giochi in Svezia, il che secondo Håhus significa che gli sviluppatori devono davvero creare i giochi che le persone vogliono effettivamente giocare e acquistare:

"Quello che abbiamo visto in Svezia è questa cosa di affondare o nuotare. Devi avere una mentalità commerciale quando crei i tuoi giochi in modo da poter arrivare a un punto in cui stai effettivamente creando entrate e quindi puoi restituire alla comunità".

Dai un'occhiata all'intervista completa molto interessante qui sotto.