L'MMO Horizon è reale ed è stato ufficialmente svelato con un nuovo trailer di gioco

HQ

Dopo essere trapelato un po' prima del previsto, Sony e NCSoft hanno presentato ufficialmente il loro nuovo MMO Horizon. Era da un po' che si vociferava di un gioco Horizon multigiocatore di massa, e ora è pronto per essere mostrato al pubblico.

Il gioco si chiama Horizon Steel Frontiers e arriverà su PC e dispositivi mobili. Si basa sul concetto di abbattere enormi bestie robotiche e mostra esattamente come possiamo farlo nel trailer di gioco qui sotto.

A differenza dei precedenti giochi Horizon, che ti facevano giocare nei panni di Aloy, Steel Frontiers porta in primo piano un personaggio giocante personalizzabile. Onestamente, ha senso, altrimenti avremmo centinaia di Aloy che girano per un server nell'MMO Horizon. Ora è anche un po' più facile capire perché Sony sia stata così dilagante nell'affrontare Tencent in tribunale su Light of Motiram, un gioco che potrebbe o meno rubare molte delle sue idee dal franchise di Horizon.