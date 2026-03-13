L'MMO in tempo reale Seed rivela il suo trailer cinematografico

HQ

I videogiochi offrono da anni modi innovativi per sfruttare il tempo reale a loro vantaggio. Giochi come Pokémon, con il suo ciclo giorno-notte per evolvere o catturare determinati Pokémon, erano rivoluzionari all'epoca, e Animal Crossing, con le sue routine per gli animali del nostro villaggio e gli orari di apertura dei suoi negozi e locali, offriva anche tocchi di realismo che sorpresero (e frustrarono) molti giocatori.

Seed ha condiviso il suo trailer cinematografico ufficiale come parte della GDC, mostrandoci un po' di più su un gioco in cui il passare del tempo e la collaborazione tra i giocatori sono cruciali, poiché Seed è un mondo enorme e sempre attivo dove collabori (o competi) con altri per far crescere società da zero su un pianeta completamente nuovo. Guida i tuoi personaggi chiamati "Seedlings", costruisci comunità, modella la politica e lascia un'eredità che va oltre una singola sessione. In Seed, appartieni a qualcosa di più grande, dove ogni alleanza, ogni conflitto e ogni decisione cambiano per sempre il corso di Avesta.

Puoi guardare il trailer, che include la canzone di Bjork "Human Behaviour", qui:

HQ

Cosa ne pensi di questo gioco? Vuoi provare Seed ?