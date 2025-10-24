L'MVP NBA Shai Gilgeous-Alexander dell'Oklahoma segna 55 punti in una rivincita delle finali contro gli Indiana Pacers

HQ

In una giornata scossa dagli arresti effettuati dall'FBI ai danni di membri della famiglia mafiosa e che hanno coinvolto alcuni ex e attuali giocatori NBA, il campionato di basket è proseguito normalmente, o come può essere normale in una rivincita delle Finals della scorsa stagione, tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, che sono andate al doppio overtime terminando 141-135 per i campioni in carica. L'Indiana non ha avuto la sua vendetta.

L'attuale MVP del campionato Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 55 punti, un massimo per lui. È un promemoria del fatto che il trionfo degli Oklahoma City Thunder lo scorso giugno non è stato una coincidenza, nonostante la vittoria in quella che molti esperti definiscono un'era insolitamente aperta nella NBA, senza chiari favoriti per la vittoria del campionato. Oklahoma vinse, ma Indiana resistette senza la sua stella, Tyrese Haliburton, infortunato dopo essersi strappato il tendine d'Achille, e senza la guardia Andrew Nembhard.

Un'ulteriore prova dell'imprevedibilità del campionato e della mancanza di un vero dominante è che l'Oklahoma ha vinto le prime due partite NBA dopo un doppio overtime: mercoledì i Thunder hanno sconfitto gli Houston Rockets anche dopo due tempi supplementari, con SGA che si è rivelato decisivo. È la prima volta nella storia che una squadra va a due doppi tempi supplementari nelle prime due partite della stagione.