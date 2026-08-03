L'NFT RPG di Ubisoft, Champions Tactics: Grimoria Chronicles, è previsto per la chiusura a ottobre

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È la fine della strada per Champions Tactics: Grimoria Chronicles, l'RPG a turni NFT di Ubisoft. In una dichiarazione sul canale Discord del gioco, è stato rivelato che il progetto chiuderà presto, con piani per chiudere completamente il titolo entro ottobre 2026.

L'ultimo giorno ufficiale di operazioni di Champions Tactics è previsto per il 30 ottobre, con alcune modifiche in serbo fino a quella data per assicurare ai tifosi che siano informati sulla prossima chiusura. Per prima cosa, gli acquisti in-app vengono disabilitati su tutte le piattaforme, e questo avviene anche mentre il gioco si è allontanato dal supporto Web3 a maggio nel tentativo di reinventarsi.

L'annuncio della chiusura recita: "Dopo un'attenta riflessione, abbiamo deciso di mettere fin al gioco. I server di Champions Tactics chiuderanno ufficialmente il 30 ottobre.

"Fino ad allora, il gioco rimarrà completamente giocabile e il nostro obiettivo è assicurarci che i giocatori possano continuare a godersi l'esperienza in questi ultimi mesi. Come parte di questa transizione, gli acquisti in-app saranno disabilitati su tutte le piattaforme.

"Vogliamo ringraziarvi sinceramente per il vostro supporto, la passione e la dedizione a Champions Tactics. Ulteriori dettagli e promemoria saranno condivisi man mano che ci avviciniamo alla data di chiusura."

Champions Tactics è stata lanciata nel 2024 e ha avuto un ciclo di vita impegnativo, attribuito in gran parte al design attorno agli NFT, che continuano a essere un punto critico per molti utenti. L'idea del gioco era di usare valuta o criptovalute per comprare personaggi da usare in gioco, ma questo design non ebbe mai davvero successo.