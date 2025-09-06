Lo sceneggiatore del sequel dei Goonies fornisce un aggiornamento sul progetto: "Sono su una seconda bozza e ho finito circa il 95%"

HQ

La saga del sequel di The Goonies continua. Abbiamo atteso a lungo un seguito del film preferito dai fan di Richard Donner, e nella memoria recente ci sono state segnalazioni che è in arrivo, prima di conferme che non lo era, prima di ulteriori notizie che lo fosse. Ora, sappiamo per certo che qualcosa è in fase di sviluppo, con Potsy Ponciroli come sceneggiatore.

Ne parliamo perché Ponciroli è stato recentemente a Venezia per il Film Festival, dove ha partecipato a un panel moderato da Deadline, e dove ha fornito un aggiornamento su come sta andando la sua sceneggiatura del sequel The Goonies.

"Ho consegnato una prima bozza, che è stata accolta molto bene, e sono su una seconda bozza e ho finito circa il 95%, quindi ci stiamo muovendo nella giusta direzione".

Il fatto che sia su una seconda bozza è una buona notizia, in quanto suggerisce che la prima è stata accolta almeno un po' bene. La domanda è quante altre iterazioni la sceneggiatura dovrà subire prima di raggiungere il suo stato approvato e completato, di cui poi si potrà iniziare a lavorare correttamente sulla produzione del film,The Goonies di cui la star Josh Brolin non è ancora esattamente sicuro.

Ponciroli conclude: "So che c'è molto da dire: abbiamo bisogno di nuovi Goonies. Ma sono il più grande fan dell'originale, è il mio film preferito di tutti i tempi. Non 'rifarei' mai I Goonies. Per me è stata una storia che non è mai finita, quindi questo è il film che voglio vedere come uno dei suoi più grandi fan".

Sei entusiasta di un sequel di The Goonies ?