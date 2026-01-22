Lo sceneggiatore di Flash e Birds of Prey è ufficialmente pronto a scrivere la sceneggiatura di Batman per il DCU

HQ

Ora sappiamo chi scriverà la sceneggiatura per il primo film di Batman del DCU, che adatterà la trama di The Brave and the Bold comic. Anche se per un momento si era parlato di voci, ora è confermato che Christina Hodson scriverà la sceneggiatura, e Andy Muschietti rimane a bordo come regista del film.

C'erano alcuni dubbi sul fatto che Muschietti potesse dirigere il debutto di Batman nel DCU, dato che attualmente è tornato a bordo del franchise IT, avendo sviluppato IT: Welcome to Derry mentre apparentemente stava elaborando altri progetti con il nostro clown malvagio preferito. Tuttavia, The Hollywood Reporter osserva che Muschietti è ancora coinvolto nel film, con il DCU che adotta un approccio più misurato nella realizzazione di The Brave and the Bold.

Hodson è recentemente conosciuta per il suo lavoro con Muschietti in The Flash, e in precedenza ha scritto Birds of Prey con Margot Robbie, insieme ad altri film d'azione come Bumblebee del 2018 e il film abbandonato di Batgirl. Sembra già aver iniziato a lavorare alla sceneggiatura per Batman: The Brave and the Bold, come afferma una fonte che Hodson ha iniziato a scrivere lo scorso autunno. Tuttavia, sembra che il lavoro non inizierà davvero finché una versione definitiva della sceneggiatura non sarà completa, dato che la DC apparentemente vuole che il film si distingua dai film di Batman di Robert Pattinson e Matt Reeves.