Lo sceriffo di Miami è molto critico nei confronti di Grand Theft Auto VI

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Il mondo intero sembra essere sul fiato sospeso in questo momento, in attesa con impazienza Grand Theft Auto VI, che ci si aspetta sia il gioco che, più di ogni altro, mostrerà ciò di cui la generazione attuale è davvero capace. O forse dovremmo dire quasi il mondo intero, perché ci sono quelli che non sono del tutto colpiti dall'epopea gangster di Rockstar.

Rosie Cordero-Stutz, sceriffo di Miami-Dade, ha detto a The Miamian (tramite Rock Paper Shotgun) che il gioco deride Miami e "include omicidi, rapine, traffico di droga, furto d'auto, violenza contro le forze dell'ordine e altre azioni che uomini e donne dell'Ufficio dello Sceriffo di Miami-Dade lavorano ogni singolo giorno per prevenire."

Non è nemmeno del tutto entusiasta che alcune parti del Sud della Florida vengano proposte per ridisegnare l'attenzione dei fan di Grand Theft Auto in un modo o nell'altro, e crede invece che Miami dovrebbe cercare di promuovere la realtà reale.

Sospettiamo che ci si aspetti ulteriori critiche a Grand Theft Auto VI man mano che ci avviciniamo all'uscita, dato che molti credono che Rockstar glorifichi una vita criminale, e i giochi violenti non sono, come sappiamo, di solito i preferiti dei politici.