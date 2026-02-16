Lo sciatore norvegese Johannes Hoesflot Klaebo fa la storia olimpica con nove medaglie d'oro, e una vittoria completa è a portata di mano

HQ

Johannes Høsflot Klæbo ha fatto la storia olimpica diventando l'atleta più decorato della storia delle Olimpiadi Invernali. Lo sciatore di fondo norvegese ha contribuito alla vittoria nella staffetta maschile 4x7,5 km domenica, insieme ai compagni di squadra Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget ed Einar Hedegart, diventando il primo atleta a vincere nove ori alle Olimpiadi Invernali nella sua carriera.

Klaebo aveva già vinto la medaglia d'oro nello skiathlon, nello sprint classico e nei 10 km in precedenza nei Giochi, e ha ancora altre opzioni per le medaglie: sprint a squadre maschili mercoledì 18 febbraio e partenza di massa di 50 km sabato 21 febbraio.

Klaebo ha la possibilità di una rara vittoria di medaglie in sei gare olimpiche di sci di fondo. Vincere sei medaglie d'oro in un unico Gioco Olimpico è un'impresa che nessuno ha mai raggiunto prima. In effetti, il precedente record di più medaglie d'oro alle Olimpiadi invernali (otto) era condiviso da tre norvegesi, Bjorn Daehlie, che vinse 12 medaglie, 8 d'oro e 4 d'argento, nello sci di fondo tra il 1988 e il 1998, otto ori e quattro argenti; Ole Einar Bjorndalen, che ha vinto 14 medaglie, 8 d'oro tra il 1998 e il 2014 nel biathlon; e Marit Bjorgen, che ha vinto 15 medaglie (più di chiunque altro) tra il 2010 e il 2018, 8 ori nel cross country.