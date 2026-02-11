Lo sciatore norvegese Johannes Høsflot Klæbo è ora a un oro dal pareggiare il record storico alle Olimpiadi invernali

HQ

Johannes Høsflot Klæbo ha vinto la seconda medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali 2026 martedì, nella classica sprint maschile. Contando la medaglia d'oro vinta nello skiathlon domenica (una gara in cui si è classificato 40° a Pechino 2022), lo sciatore di fondo di 29 anni conta ora nove medaglie olimpiche in totale: una di bronzo, una d'argento e sette d'oro, che lo rendono molto vicino dal pari e supera un record storico di maggior numero di medaglie d'oro per un singolo atleta alle Olimpiadi invernali.

Il record di più medaglie d'oro olimpiche è condiviso da tre connazionali norvegesi, due uomini e una donna: Bjorn Daehlie, che ha vinto 12 medaglie, 8 d'oro e 4 d'argento, nello sci di fondo tra il 1988 e il 1998, otto ori e quattro argenti; Ole Einar Bjorndalen, che ha vinto 14 medaglie, 8 d'oro tra il 1998 e il 2014 nel biathlon; eM arit Bjorgen, che ha vinto 15 medaglie (più di chiunque altro) tra il 2010 e il 2018, 8 ori nel cross country.

Hosflot Klaebo ha ancora quattro possibilità di medaglia: intervallo di 10 km, due staffette e la classica partenza di massa, una gara di resistenza di 50 km. Se vincesse l'oro in uno dei due campionati, entrerebbe nella lista degli atleti con più medaglie d'oro nella storia alle Olimpiadi invernali.

La Norvegia guida ai Giochi Olimpici Invernali 2026

Mercoledì 11 febbraio, la Norvegia guida la classifica medaglie a Milano-Cortina con 12 medaglie, il doppio rispetto a Germania e Svezia, inclusi sei ori. Solo martedì la Norvegia ha aggiunto tre medaglie: l'oro di Klaebo nello sprint classico; e nel biathlon, Johan-Olav Botn ha vinto l'oro e Sturla Holm Laegried il bronzo.