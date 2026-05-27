Lo scorso anno, la deforestazione in Brasile è scesa al livello più basso dal 2019

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Come riportato da France 24 e YLE, nel 2025 la deforestazione in Brasile è scesa al livello più basso dal 2019.

Nel 2025, il Brasile ha perso 9.850 chilometri quadrati delle sue foreste originali. Tuttavia, l'area disboscata è del 20,6 percento più piccola rispetto all'anno precedente. E nella foresta pluviale amazzonica, la deforestazione è rallentata del 23,5 percento. La deforestazione in Brasile viene effettuata per espandere l'agricoltura.

Una comunità di misurazione della mappatura forestale, MapBiomas, ci ricorda ancora che cinque alberi vengono abbattuti ogni secondo nella foresta pluviale. Tuttavia, queste statistiche non tengono conto della deforestazione causata dagli incendi boschivi, che nel 2025 rappresentava solo una piccola quota, mentre nel 2024 gli incendi boschivi erano molto estesi.

Il presidente brasiliano Lula da Silva ha fatto della fermata della deforestazione una priorità assoluta della sua politica. Sotto la sua guida, il monitoraggio e le sanzioni per il disboscamento illegale sono stati inaspriti.