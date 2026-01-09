Lo scrittore di Silent Hill spiega che Silent Hill non è il nome di una città, ma un fenomeno

HQ

La serie Silent Hill è sempre stata avvolta nel mistero e nell'intrigo, con Silent Hill 2 che ha un finale aperto all'interpretazione, come esempio. Quello che è realmente successo a James Sunderland in quel gioco può dipendere dal finale che ottieni e dal modo in cui si comprende la narrazione più ampia, e questo tipo di interpretazione si diffonde anche alla serie più ampia e alla natura stessa di Silent Hill.

Di cosa diavolo stiamo parlando, giusto? È una sciocchezza, vero? Forse, ma allo stesso tempo Silent Hill dovrebbe essere una città americana, quindi come può Silent Hill f portare la serie in Giappone? Ora abbiamo una spiegazione che aiuta persino a chiarire alcune delle parti più poco chiare della storia più ampia.

Lo scrittore della serie Ryukishi07 si è recentemente seduto con Famitsu (come tradotto da GamesRadar+) per parlare del capitolo recente della serie, in cui ha osservato che Silent Hill non è una location fisica.

"Ho discusso molte cose con il produttore della serie Okamoto in una riunione dopo aver ricevuto la richiesta [di scrivere Silent Hill f,]. Tipo 'Perché è ambientato in Giappone?' e 'Cos'è esattamente Silent Hill?' Alla fine, siamo giunti alla conclusione che Silent Hill non è solo il nome di un luogo, ma un fenomeno. Guardando indietro, penso di essere riuscito a creare una base piuttosto soddisfacente per la storia e il mondo da questo."

Questo modo di pensare ha molto senso e apre anche la porta a avventure molto più varie Silent Hill in futuro, cosa che sarà necessaria se Konami vuole realizzare il suo obiettivo di debuttare un nuovo gioco di Silent Hill ogni singolo anno.

Qual è la tua interpretazione di Silent Hill ?