Lo sfogo di Trump contro la giornalista diventa virale: "Silenzio, maialino"

Donald Trump ancora una volta sotto scrutinio. Questa volta, dopo aver detto alla corrispondente della Casa Bianca di Bloomberg Catherine Lucey: "Silenzio, maialino" a bordo dell'Air Force One. Il commento, fatto durante le domande sulle email appena pubblicate di Jeffrey Epstein, inizialmente circolava lentamente ma ha guadagnato enorme successo online nei giorni successivi, diventando un argomento di tendenza oggi.

L'episodio è degenerato quando i critici hanno accusato il presidente di usare un linguaggio denigratorio per mettere a tacere giornaliste, indicando un lungo schema di comportamenti simili che risale alla sua prima campagna presidenziale, dai commenti passati a Rosie O'Donnell e Alicia Machado agli scontri con giornalisti come Megyn Kelly e Yamiche Alcindor.

La Casa Bianca ha difeso la reazione di Trump, sostenendo senza prove che il giornalista si fosse comportato in modo non professionale. Bloomberg ha risposto riaffermando il suo sostegno al suo team di giornalisti e sottolineando l'importanza che i giornalisti possano porre domande senza paura o favoritismi.

La controversia segue un altro scambio teso appena il giorno prima, quando Trump ha accusato la giornalista ABC Mary Bruce di essere una pessima giornalista durante un incontro con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Insieme, i due episodi hanno intensificato l'attenzione sui confronti del presidente con i media.