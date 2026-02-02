Lo sguardo e il glamour rubano la scena nell'ultimo sguardo di The Devil Wears Prada 2

Presto sarà il momento per Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e altri ancora di riunirsi per il tanto atteso The Devil Wears Prada sequel. Il film alla moda arriverà nelle sale già dal 1° maggio 2026 e, con quella data sempre più avvicinata, è stato condiviso un altro trailer per il dal nome appropriato The Devil Wears Prada 2 che vede il cast riunirsi e vedere anche Streep distinguersi (come al solito) nel suo ruolo inflessibile di icona della moda e dei media Miranda Priestly.

Per quanto riguarda ciò che questo film offrirà agli spettatori affettuosi, la sinossi aggiunge qualche dettaglio in più, tra cui quanto segue:

"Quasi vent'anni dopo aver fatto il loro ruolo iconico come Miranda, Andy, Emily e Nigel—Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle strade alla moda di New York e negli eleganti uffici di Runway Magazine nel tanto atteso sequel del fenomeno del 2006 che ha definito una generazione.

"Il film riunisce il cast principale originale con il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, e introduce una nuova passerella di personaggi tra cui Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono anche i loro ruoli di "Lily" e "Irv" dal primo film."

Oltre a questo, puoi guardare il trailer di The Devil Wears Prada 2 qui sotto, per avere un altro assaggio del film più alla moda del 2026.