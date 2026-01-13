Lo showcase di Resident Evil annunciato per giovedì

HQ

Il 2026 è così fresco che non abbiamo ancora visto uscire candidati a gioco dell'anno, ma non dobbiamo aspettare molto per quello che molti si aspettano sarà un vero contendente. Resident Evil Requiem è previsto per il lancio il 27 febbraio, e Capcom ha mostrato molti trailer e gameplay entusiasmanti da esso. Quest'ultima parte non significa che smetteranno presto. Al contrario.

Capcom conferma che una nuova presentazione di Resident Evil inizierà alle 22:00 GMT / 23:00 CET del 15 gennaio. Ci viene solo detto che includerà nuovi dettagli e filmati di gameplay per Resident Evil Requiem, ma il teaser che lo accompagna fa sembrare che la maggior parte della serie si concentrerà su come le parti di Leon saranno molto più ricche d'azione rispetto a quelle di Grace.

Potrebbe essere qui che Capcom rivela e rilascia una demo per Resident Evil Requiem ? Cosa speri di vedere e di scoprire di più giovedì?