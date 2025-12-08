Lo showrunner di Fallout vuole "tornare in onda" il prima possibile con la terza stagione
Si spera di iniziare a girare la prossima estate.
Manca ancora poco più di una settimana all'uscita della seconda stagione di Fallout, ma Amazon Prime Video sa che finché la serie mantiene la sua qualità, è sulla strada giusta con l'adattamento Bethesda. Detto ciò, una volta conclusa la seconda stagione, probabilmente tutti chiederemo quando potremo vedere la terza stagione.
Lo showrunner Jonathan Nolan vuole far tornare Fallout in onda il prima possibile. Parlando con IGN, ha detto che vede che le stagioni di serie TV impiegano più tempo per essere realizzate come una "tendenza sfortunata." È una tendenza che non intende seguire. "Sappiamo che vorremmo tornare in onda il prima possibile," disse.
Nolan ha anche detto che spera che la produzione della terza stagione possa iniziare la prossima estate, ma non l'ha ancora confermato completamente. Se fosse così, potremmo aspettarci una terza stagione intorno all'inizio del 2027, se tutto andasse secondo i piani.
La seconda stagione di Fallout esce il 17 dicembre.