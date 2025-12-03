Lo sparatutto in arena ispirato allo Y2K Don't Stop Girlypop uscirà a gennaio

Abbiamo visto arrivare diversi sparatutto in arena con movimento basato sul ritmo ultimamente, che sia Metal: Hellsinger che BPM: Bullets Per Minute. Presto, ne uscirà un altro di questo tipo, poiché lo sviluppatore Funny Fintan Softworks si sta preparando a mettere Don't Stop Girlypop nelle mani dei giocatori di tutto il mondo.

È stato ora rivelato che il gioco colorato, rumoroso e frenetico uscirà su PC tramite Steam già dal 29 gennaio 2026. Quando arriverà quel giorno, preparatevi a un'avventura ispirata allo Y2K e in cui restare fermi non è affatto un'opzione.

Per segnare la rivelazione della data di uscita, è arrivato un nuovo trailer che anticipa cosa dovranno padroneggiare i giocatori nel gioco. Ma la buona notizia è che, se vuoi un'esperienza più pratica con l'azione, è attualmente disponibile una demo scaricabile su Steam che offre accesso a sei livelli iniziali, tre armi uniche, un compagno dinosauro e altro ancora.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per capire se Don't Stop Girlypop sarà degno del tuo tempo nel 2026.