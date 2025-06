Lo spettacolo Mass Effect potrebbe semplicemente seguire la trama dei giochi

HQ

Gli adattamenti dei videogiochi sembrano essere un po' in voga ultimamente, ma per ogni Arcane e Fallout, c'è sempre un Borderlands in attesa nel mix. Mass Effect I fan si sono recentemente arrabbiati per una sinossi della trama che suggerisce che stiamo esplorando un vecchio territorio nel nuovo show.

Individuata dalla YouTuber Kala Elizabeth, la sinossi recita come segue: "Nel Mass Effect, il Comandante Shepard, un soldato umano d'élite, deve fermare un agente della Spectre canaglia, Saren, che si è alleato con una razza mortale di macchine sintetico-organiche conosciute come i Razziatori. Mentre Shepard scopre una vasta cospirazione galattica, radunano una squadra eterogenea di alieni e umani a bordo della nave stellare Normandy. Insieme, corrono contro il tempo per impedire a Saren di scatenare i Razziatori e spazzare via tutte le civiltà avanzate.

Se questa è la trama dello show, allora sembra che utilizzerà i giochi come modello. Questo potrebbe irritare alcuni fan, che potrebbero non vedere la loro versione di Shepard riflessa in quella dello show. Tuttavia, alcuni fan potrebbero anche voler vedere i grandi momenti della trilogia originale portati su un nuovo mezzo.

C'è anche la possibilità che questo sia solo un segnaposto. Dopotutto, non sappiamo ancora molto di questa serie, ed è del tutto possibile che Amazon farà quello che ha fatto con Fallout e si concentrerà solo su un luogo o un tempo diverso.