Lo spin-off di Matthew McConaughey Yellowstone non è stato eliminato per fare spazio a Dutton Ranch

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È stato un inizio d'anno intenso per i fan di Yellowstone, dato che abbiamo potuto assistere allo spin-off guidato da Kayce, Y: Marshals, alla nuova storia che è The Madison, e ora recentemente anche allo spin-off guidato da Beth e Rip Dutton Ranch. Molti di questi show hanno grandi progetti per il futuro, ma con questa evoluzione in crescita, come influisce sugli altri piani più unici per il mondo più ampio, in particolare la serie un tempo chiamata che avrebbe dovuto avere come protagonista Matthew McConaughey?

Con alcune affermazioni secondo cui Dutton Ranch è avvenuta a spese del progetto di McConaughey, in una recente intervista a The Playlist, Cole Hauser, noto per aver interpretato Rip a Yellowstone, l'attore ha cercato di dissipare ogni confusione e rivelare che il destino dello show di McConaughey non era affatto legato a Dutton Ranch.

"No. Dutton era un caso isolato a sé stante. So di cosa stai parlando. Sono amico di Matthew, quindi abbiamo avuto un po' di dialogo lungo il percorso anni fa, ma non c'entrava nulla. Era solo come prendere questi due esseri creativi e Kelly, e darci una sorta di, credo, roadmap per continuare a creare questi personaggi e fare qualcosa di speciale, nuovo, stimolante e che sia intrattenuto alla fine per il pubblico."

Non è chiaro se avremo mai lo spin-off/sequel di Yellowstone guidato da McConaughey, ma quello che sappiamo è che lui e Hauser collaboreranno presto per la serie Netflix di Nic Pizzolato, dove interpretano fratelli che allenano sport universitari in America.