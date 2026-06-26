Lo spin-off di Shrek Donkey finalmente ha una data di uscita

Il film spin-off Donkey ha la sua data di uscita. Eddie Murphy è ufficialmente tornato a doppiare il compagno a quattro zampe dell'orco Shrek interpretato da Mike Myers, ma non tornerà solo per il prossimo Shrek 5. Ci riporterà anche fino alla storia delle origini di Donkey, nel film autonomo Donkey previsto per il 30 giugno 2028.

Questo ci dà più di due anni da aspettare prima di vedere l'origine di Donkey, ma sarà un'origine unica, per usare un eufemismo. Attraverso Variety, il film funge da storia di come un Donkey diventi Donkey, il personaggio che tutti conosciamo e amiamo. Dal film originale di Shrek, sappiamo che il proprietario di Donkey lo ha dato via dopo che ha iniziato a parlare, diventando un animale domestico fastidioso da avere. Non si sa se questo sarà ancora canonico, o se ci concentreremo su una storia diversa nell'origine di Donkey.

I film spin-off di Shrek si sono dimostrati di successo in passato. Il Gatto con gli Stivali: L'Ultimo Desiderio è ancora un film d'animazione molto apprezzato, e anche se dubitiamo di vedere Donkey affrontare la morte nel suo stesso film, sicuramente susciterà l'interesse dei fan di Shrek in tutto il mondo.

Donkey è diretto da Charlie Bean, prodotto da Rebecca Huntley e co-diretto dal veterano di DreamWorks Matt Flynn. Tutti e tre hanno lavorato a molti grandi lungometraggi d'animazione in passato, con un forte focus sulla comicità.