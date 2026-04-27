Lo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Falls To Save the Universe, debutterà a luglio

Si sa da tempo che, dopo il successo spin-off Young Sheldon, durato sette stagioni, è in lavorazione un altro spin-off di The Big Bang Theory, intitolato Stuart Fails To Save the Universe. Dietro il titolo si cela una storia con una premessa piuttosto insolita, in cui il proprietario di un negozio di fumetti Stuart Bloom (Kevin Sussman) attiva accidentalmente il multiverso dopo aver interferito con un esperimento su cui Leonard e Sheldon stavano lavorando.

Come sappiamo, questo è uno strumento molto flessibile, poiché di fatto apre la porta a quasi qualsiasi cosa. Ed è esattamente ciò che accade quando Stuart e la sua fidanzata Denise, il geologo della Big Bang Theory Bert e il nemico di Sheldon, Barry Kripke, incontrano versioni alternative di se stessi mentre cercano di sistemare tutto.

HBO Max ha ora condiviso le prime immagini della serie tramite Instagram, ed è stato anche rivelato che la prima è prevista per luglio (data non ancora confermata) su HBO Max.

HBO Max

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