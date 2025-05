Lo spin-off di The Office, The Paper, sarà presentato in anteprima a settembre

Sappiamo da tempo che ci sono piani per espandere il mondo di The Office con un'altra serie. No, non stiamo parlando di un altro sforzo regionale come abbiamo visto l'anno scorso con The Office Australia, ma piuttosto di uno spin-off completo e ufficiale che introduce un cast per lo più nuovo e porta la formula del mockumentary in un nuovo posto di lavoro in una parte diversa degli Stati Uniti.

Questo spettacolo si chiama The Paper, e lo vedremo prima piuttosto che dopo. Diciamo questo perché Peacock si è rivolto ai social media per affermare che lo spin-off sarà presentato in anteprima a settembre, ma il grande problema è che non ci sono notizie sulla data della premiere regionale della serie in luoghi senza accesso al servizio di streaming Peacock, come il Regno Unito.

In passato, con la serie Ted, ad esempio, abbiamo visto lo spettacolo arrivare sui servizi Sky /Now un po' dopo il suo debutto originale su Peacock negli Stati Uniti, il che significa che non sarebbe fuori questione che una configurazione simile accadesse qui. D'altra parte, il ritorno di Poker Face è avvenuto in linea su Peacock e su altri servizi, essendo anche questa una produzione di Peacock, il che significa che c'è la possibilità che The Paper debutti contemporaneamente in gran parte del mondo.

In caso contrario, The Paper sarà interpretato da Domhnall Gleeson, ma sarà rafforzato da un cast esteso che include anche Oscar Nunez, che è apparso come Oscar Martinez in The Office per tutte le sue nove stagioni.

Aspettatevi che presto arrivi un trailer ufficiale della serie, oltre alla data della premiere.