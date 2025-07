Lo spirito di squadra supera il Team Falcons e si aggiudica il trofeo della Coppa del Mondo di Esports Dota 2

HQ

Uno dei più grandi tornei indipendenti al Esports World Cup quest'anno è l'evento Dota 2 che ha messo l'una contro l'altra 16 delle migliori squadre di tutto il mondo per guadagnare una fetta di una torta da $ 3 milioni. Questo evento si è concluso durante il fine settimana, il che significa che ora abbiamo un vincitore da raccontare.

Dopo un finale dominante, un tabellone di playoff e un torneo generale in cui ha perso una mappa durante l'intero evento, Team Spirit è stato incoronato campione. L'organizzazione ha superato Team Falcons in un convincente 3-0 finale, il tutto dopo aver sconfitto Parivision 2-0 in semifinale, Gaimin Gladiators 2-0 nei quarti di finale, e aver battuto i suoi avversari della fase a gironi di Natus Vincere, Xtreme Gaming e Talon Esports prima di allora guadagnando un record di mappa di 5-1.

Questo risultato significa che Team Spirit sta tornando a casa con $ 1 milione di premio in denaro più 1.000 Club Points da utilizzare nel Club Championship. Inoltre, imposta la squadra come quella da battere in vista di The International 2025 a settembre.