Lo spot natalizio di Porsche non presenta "assolutamente nessuna IA"

È la stagione delle feste, il che significa che la pubblicità è al suo apice mentre cerca di farci spendere il più possibile prima che torniamo in sé a gennaio. Porsche non fa eccezione, e la casa automobilistica ha rilasciato una nuova pubblicità animata per dare il via al vero Natale.

A differenza delle pubblicità di McDonald's e Coca-Cola che hanno suscitato l'ira di internet per l'uso dell'IA, Porsche ha deciso di non provare questa nuova tecnologia questo Natale, facendo invece creare da Parallel Studio uno spot che mostra una Porsche classica del 1963 che attraversa le stagioni e apparentemente i secoli.

La splendida auto rossa colleziona adesivi durante tutta la sua vita nella pubblicità e ci mostra che una Porsche può durare per tutta la vita. Parallel Studio afferma che "assolutamente nessuna IA" è stata usata, poiché lo spot mescola arte disegnata a mano e animazione 3D per far risaltare davvero la sua grafica. Dai un'occhiata all'annuncio completo qui sotto (tramite Culture Crave):