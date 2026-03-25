Lo stadio Bernabéu sarà trasformato in campi da tennis per il Mutua Madrid Open di aprile

HQ

Il Mutua Madrid Open, il secondo di tre Masters 1.000 su terra battuta questa primavera, si terrà tra il 22 aprile e il 3 maggio per ATP e WTA, come di consueto, nella Caja Mágica. Tuttavia, è stato annunciato che anche lo stadio del Real Madrid Santiago Bernabéu sarà trasformato in campi di allenamento per i giocatori.

Secondo Marca, questo riporta che tra il 23 e il 30 aprile lo stadio di football sarà trasformato in diversi campi da tennis in terra battuta dove i giocatori potranno allenarsi. Non ci saranno però partite lì, poiché l'azione principale rimarrà comunque nella Caja Mágica.

Dopo la partita tra Real Madrid e Alavés, il 21 o 22 aprile, il club giocherà tre trasferte consecutive, contro Betis, Espanyol e Barcellona, lasciando lo stadio inutilizzato.

Questa iniziativa del Real Madrid probabilmente deriva dalla necessità di riutilizzare lo stadio recentemente ristrutturato per più eventi sportivi (come le partite NFL) o anche eventi sportivi, poiché non è permesso usarlo per concerti a causa dei livelli di rumore.