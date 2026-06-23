Lo stalker dei BTS che ha suonato il campanello di Jungkook 133 volte potrebbe essere espulso

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Qui il lato più oscuro della fama viene mostrato con forza, poiché una donna brasiliana che ha perseguitato il cantante dei BTS Jungkook potrebbe finire per essere espulsa dalla Corea del Sud e ha ricevuto una condanna detentiva sospesa. La donna, che non è stata identificata, continuava a visitare la casa di Jungkook nonostante molteplici avvertimenti di stare lontana.

Lasciò lettere e fotografie sulla sua soglia, e in un'occasione suonò il campanello 133 volte cercando di attirare l'attenzione del cantante, "per amore" per lui, come lei stessa descrisse. Un tribunale distrettuale sudcoreano ha condannato la donna a un anno di carcere, con la sospesa di due anni. Si prevede anche che venga espulsa dal paese, a meno che non possa fare appello contro il verdetto.

Secondo la BBC, la donna sta perseguitando Jungkook da dicembre dello scorso anno. È stata arrestata il 13 dicembre dopo aver seguito un fattorino di cibo per cercare di entrare nella casa della cantante. Le fu avvertito di non visitare più la proprietà e rilasciata. Si ritiene che sia andata in quella proprietà 22 volte. Non è nemmeno la prima volta che succede a Jungkook, dato che una donna cinese è stata arrestata lo scorso giugno per aver tentato di entrare in casa sua.

Ricorda, non importa quante fanfiction tu legga, nessuna celebrità troverà affascinante che tu continui a cercare di entrare in casa sua.