Lo stato attuale dell'industria e la spinta verso la creazione di nuovi studi indipendenti e AA

I giocatori abituali (e gli sviluppatori!) amano lamentarsi di ciò che non ci piace di un titolo. La grafica è obsoleta, le meccaniche sono ripetitive, la quantità di DLC che rilasciano a un prezzo esorbitante, tra molte altre lamentele. Se sai così tanto sui giochi e forse su come realizzarli, quale opzione migliore se non creare il tuo studio? Anche se suona un po' come "sii il capo di te stesso", questo è stato il consiglio principale di Lars Håhus "CEO di Llama Lane" in un messaggio agli sviluppatori riuniti.

È stato al DevGAMM di Danzica, tenutosi all'AmberExpo con il supporto di InvestGDA, che abbiamo potuto parlare con lui per qualche minuto, in cui ha condiviso la sua visione dello stato attuale dei videogiochi, il tutto dopo aver fondato diversi studi.

"Non c'è mai un momento migliore di oggi per avviare lo studio - ti pentirai sempre di non averlo fatto, credo, se è quello che vuoi fare. Ovviamente, quando si tratta di finanziamenti, è un po' diverso da quello che era in precedenza. È un po' cambiato, ma ci sono ancora soldi là fuori e il consiglio che do sempre ai fondatori è davvero bootstrap il più possibile, il che significa fondamentalmente se puoi creare il tuo gioco usando i tuoi finanziamenti, i tuoi risparmi, e poi portarlo il più lontano possibile (...) Devi avere un gioco giocabile perché chiunque inizi a considerare se investire o meno su di te".

Ha anche voluto sottolineare l'importanza di avere una mentalità comune , senza che ciò interferisca con la visione creativa dei membri dello studio. Per instaurare un rapporto solido tra i diversi membri non esiste un modo più veloce di un altro, bisogna semplicemente costruirlo, conoscendosi meglio, lavorando fianco a fianco e condividendo una visione a lungo termine. "Inizi a incontrare persone a scuola e inizi a stabilire queste relazioni, è un buon momento per creare fiducia. Lavori con loro e vedi in cosa sono bravi e cattivi".

Ma per uno studio, non è importante solo l'impegno il progetto e la la passione per l'ambiente in cui si lavora. È essenziale raggiungere la redditività per poter costruire i tuoi prodotti con un team in crescita e vivere a lungo termine con i tuoi progetti. Tutti in azienda, non solo il management, devono avere chiaro che il prodotto deve essere sostenibile, per garantire la sopravvivenza del progetto. "Quando le persone decidono di diventare sviluppatori di giochi, penso che pochissimi avranno questa mentalità aziendale e diranno, ehi, facciamo soldi o andiamo sul mercato e come funziona e così via. Ci deve essere una scala tra di loro.

L 'intervista completa tocca molti altri argomenti, ad esempio il modello svedese nei videogiochi, dove non ci sono finanziamenti pubblici per i videogiochi, il che significa che gli studi devono adottare una mentalità imprenditoriale fin dall'inizio. Questo ha reso l'industria più autosufficiente. " Le persone in Svezia hanno avuto successo nel creare giochi che hanno fatto soldi e in realtà hanno ricavato un po' di soldi da questo e sono diventati relativamente ricchi, che stanno reinvestendo nell'industria perché lo vogliono".

Se volete saperne di più su questo interessante mondo, vi lasciamo l'intervista completa a DevGAMM con i sottotitoli locali qui sotto.

Ti piacerebbe avviare uno studio con i tuoi amici sviluppatori?

