Lo stipendio esorbitante di Shohei Ohtani solleva preoccupazioni sulla mancanza di salary cap nella MLB

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La Major League Baseball inizia domani con San Francisco Giants contro New York Yankees, tra timori di una controversia sindacale che potrebbe mettere a rischio la stagione 2027, e persino la partecipazione dei migliori giocatori ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Reuters riporta che ci sono voci di uno sciopero da parte dei giocatori, dopo che i proprietari delle squadre hanno discusso la creazione di un tetto salariale, essendo la MLB l'unica grande lega sportiva maschile in Nord America senza uno. Questo crea enormi disuguaglianze tra le squadre, con Forbes che riporta che Shohei Ohtani, la superstar dei Los Angeles Dodgers, guadagnerà 127 milioni di dollari nel 2026.

Di quella somma, 125 milioni di dollari deriveranno da entrate fuori dal campo, generate al di fuori dei loro contratti da giocatore, come aziende statunitensi, sponsorizzazioni commerciali, memorabilia, apparizioni mediatiche... rendendo Ohtani il più alto numero di endorsement mai registrato per un atleta attivo dopo Conor McGregor nel 2021.

Secondo Reuters, il reddito fuori dal campo di Ohtani è più di sei volte il totale combinato dei prossimi giocatori meglio pagati della MLB. I migliori sei di quella lista giocano per i Los Angeles Dodgers, i New York Yankees o i NY Mets.

L'aumento dei ricavi dei migliori giocatori di baseball ha portato alcuni proprietari di squadre a discutere un tetto salariale, ma i giocatori si sono fortemente opposti, aumentando la possibilità di uno sciopero. E se la stagione MLB 2027 dovesse essere interrotta, a quei giocatori potrebbe non essere permesso di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.