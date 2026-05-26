Lo storico britannico Timothy Garton Ash vince il Premio Principessa delle Asturie per le Scienze Sociali 2026

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Timothy Garton Ash ha vinto il Premio Principessa delle Asturie per le Scienze Sociali 2026, come annunciato dalla prestigiosa Fondazione pochi mesi prima della cerimonia. Le notizie seguono quelle dello Studio Ghibli, che ha ricevuto il Premio Principessa delle Asturie 2026 per la Comunicazione e le Scienze Umanistiche, all'inizio di questo mese, e di Patti Smith per l'Arte prima di loro.

Garton è uno storico, giornalista e saggista britannico, ed è stato riconosciuto per il suo lavoro essenziale sulla storia recente dell'Europa. Descritto dalla dichiarazione ufficiale come uno "storico del presente", il suo punto di forza risiede nell'unire una profonda conoscenza storica con un'analisi acuta degli eventi attuali. In parole più semplici e secondo la fonte, qualcuno che spiega l'Europa moderna combinando analisi storica rigorosa, intuizioni politiche e giornalismo accessibile. I principali temi che affronta includono democrazia liberale, autoritarismo, populismo, libertà di parola e diritti umani.

La sua carriera è stata legata alle trasformazioni democratiche dell'Europa, dalla Berlino della Guerra Fredda e la caduta del blocco sovietico alla Brexit e alle sfide odierne alla democrazia liberale, mentre Garton Ash ha documentato l'Europa sia attraverso l'intuizione accademica che il giornalismo diretto.

La cerimonia dei Premi Principessa delle Asturie 2026, dove verranno consegnati tutti i premi, si terrà venerdì 23 ottobre 2026 alle 18:30 al Teatro Campoamor di Oviedo, Asturie, Spagna.