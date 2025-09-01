Lo strano debutto musicale di Sergio Ramos è pieno di cattiveria nei confronti del Real Madrid

HQ

Sergio Ramos, la leggenda del difensore spagnolo del Real Madrid, dove ha giocato tra il 2005 e il 2021, vincendo quattro titoli di Champions League, ha sorpreso tutti pubblicando una canzone intitolata "Cibeles", eseguita da lui stesso (con una grande dose di autotune), pubblicata domenica.

Come suggerisce il nome (la piazza della Fontana di Cibele è il luogo in cui il Real Madrid celebra i suoi titoli), la canzone è un omaggio al suo ex club, mescolato con immagini dei suoi momenti salienti. Tuttavia, il testo sembra avere una grande quantità di disprezzo nei confronti del club bianco, con versi come: "Ci sono cose che non ti ho detto che fanno ancora male, non ho mai voluto andarmene, mi hai chiesto di volare, ucciderei per te, mi hai chiesto di volare".

Al di là della dubbia qualità musicale della canzone, i tifosi di calcio si stanno ora divertendo a trovare secondi significati nel testo, con qualche colpo non proprio indiretto al Real Madrid: "Spero che le cose vadano bene per te, anche se mi sento male senza di te. È una buona cosa che me ne sono andato, perché non mi hai trattato allo stesso modo. Mi hai amato e io ti ho amato. Ma qualcuno dà sempre di più"

C'è una frase abbastanza drammatica ("Preferirei morire in piedi piuttosto che vivere in ginocchio. Darò il mio cuore, anche se è tornato danneggiato"), un evidente riferimento al suo gol al 93° minuto nella finale di Champions League del 2014 ("Una partita dura 90, e io te ne ho dati 90 e tre in più del previsto") e apparentemente altri colpi al presidente del Real Madrid Florentino Pérez ("Mi hai dato le ali. Non sapevo che erano solo per tenermi lontano", e "Ti sei dimenticato di me, mi hai lasciato da parte, senza saperlo decidere, è quello che mi fa più male").

Alla fine, Ramos sembra trovare pace con la sua uscita traumatica ("E ora ti guardo, sei ancora altrettanto bella, la vita ti insegna che nessuno è indispensabile", e "Anche se tutto è andato così, tornerei volentieri, una volta e anche 1.000 volte, lo sai, Cibele").

Quando il suo contratto con il Real Madrid è terminato nel 2021, si è trasferito al Paris Saint-Germain, è tornato al suo club d'origine, il Siviglia, nella stagione 2023/24, e poi si è trasferito al Monterrey in Messico, dove gioca ancora a 39 anni. Tuttavia, sono passati anni da quando non gioca più per la nazionale spagnola, il che gli ha anche causato un grande temperamento...