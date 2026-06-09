Lo stratega di Xbox afferma che "la domanda per la nostra console supera l'offerta"

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Negli ultimi anni, abbiamo riportato principalmente il calo delle vendite di Xbox, una situazione che certamente non è stata aiutata dalla decisione di Microsoft - sotto la guida di Phil Spencer - di rilasciare tutti i titoli Xbox su tutte le piattaforme.

Tuttavia, da quando Asha Sharma è diventata responsabile di Xbox, la fiducia nel team verde si è rafforzata notevolmente e sembra che questo inizi a riflettere nei dati di vendita. The Game Business ha rilasciato un'intervista approfondita con il chief strategy officer del team Xbox, Matthew Ball, che rivela di affrontare un problema completamente diverso: la carenza di componenti significa che improvvisamente non hanno più abbastanza console per chiunque voglia una Xbox Series S/X:

"Molte persone si lamentano della mancanza di scorte di Xbox... Posso dirti con certezza che la domanda per la nostra console supera l'offerta. Li stiamo mettendo in quanti più negozi possibile, li produciamo il più rapidamente possibile. C'è un grave limite a quanto velocemente possiamo farlo."

Tra l'altro, non è solo la Xbox Series S/X a subire l'impatto della carenza di componenti. Anche il prossimo e molto pubblicizzato Project Helix (la prossima Xbox) sembra essere stato colpito, costringendo Microsoft a riorganizzare le priorità in questo momento:

"Stiamo lavorando duramente per ripensare tutto ciò che possiamo riguardo a Helix, che è una console che ci impegniamo a distribuire, e siamo molto consapevoli dei modi in cui dobbiamo cambiare come azienda per garantirne accessibilità economica, per garantire che sia flessibile.

Stiamo lavorando duramente per ripensare come può essere il modello console, non in modo esclusivo, ma in modo additivo."

Ci si aspetta che saremo di più su Helix a novembre, quando Xbox compirà 25 anni. L'idea che le carenze di componenti si attenueranno nel prossimo anno sembra inverosimile, e se mai, la maggior parte dei segnali suggerisce che potrebbero addirittura peggiorare.