Lo streamer francese si affretta a chiudere la diretta per evitare di essere smascherato dall'host di Airbnb

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Lo streamer francese PrinceofParis sembra essere stato colto di sorpresa durante una recente diretta. L'influencer, noto per vivere una vita di lusso ed eloquenza in un costoso castello francese, sembra aver vissuto una vita finta, poiché in una recente trasmissione ha dovuto correre a concludere una diretta per non essere smascherato dal vero proprietario del castello.

Come ripreso dall'utente X kekzensky, il video qui sotto mostra PrinceofParis che affronta un presunto host di Airbnb che arriva nella sua proprietà per annullare il contratto di locazione con lo streamer, vedendo così PrinceofParis che si affretta a terminare rapidamente la sua diretta per proteggere la facciata.

Lo streamer non è più stato attivo da questo incontro e momento, suggerendo che sia consapevole di essere stato beccato e colto sul fatto e di non avere più alcun fondamento.