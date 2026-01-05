Lo streaming sul telefono cellulare è appena diventato più facile grazie al nuovo mini microfono di Shure

HQ

Sei interessato a esplorare il mondo del vlogging e del livestreaming, ma non vuoi spendere soldi in una costosa fotocamera e attrezzatura audio? Se così fosse, Shure ha recentemente annunciato un nuovo dispositivo che rende ancora più semplice la creazione di contenuti in mobilità usando il proprio smartphone come base.

Durante il CES, Shure ha presentato l'aggiornato MV88, un mini microfono che ora supporta una connessione USB-C in modo da poter collegarsi direttamente al tuo smartphone per catturare audio di qualità superiore. Non solo offre questa facilità d'uso, ma il dispositivo è dotato anche di sistemi di monitoraggio integrati che rendono ancora più facile ottenere il livello audio perfetto e rimuovere qualsiasi audio di sottofondo indesiderato allo stesso tempo. Come dice Shure, questo gadget non ha "nessuna configurazione, nessun equipaggiamento extra, basta collegare e partire."

Dispone di cinque preset di avvio rapido e offre opzioni per connettersi con app mobili dedicate per ulteriori personalizzazioni. Per quanto riguarda il prezzo di questo piccolo dispositivo, costerà per gli acquirenti £145/$159/€169 ed è già disponibile per l'acquisto.